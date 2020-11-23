Esenyurt'ta park halindeki aracın kundaklanma anı kamerada

-kundaklanma anı

-Kundaklanan araç detay

-Mahallelinin sokağa dökülmesi

-Araç sahibi röp.

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Güpegündüz park halindeki aracı kundaklayıp kaçtı İSTANBUL



- Esenyurt'ta park halinde bulunan araç, güpegündüz kundaklandı. Sahibinin evinin önüne park ettiği aracı, binada bulunan komşuları camlardan su dökerek söndürdü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Esenyurt Mehterçeşme 1878 sokakta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay Tok sabah saatlerinde arkadaşından yük taşımak için arabasını ödünç alarak evine geldi. Evinin önüne aracı park edip yukarıya çıktı. Daha sonra kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki araca yanıcı madde dökerek yakmaya çalıştı. Alev alan aracı gören, bina sakinleri paniğe kapılarak camdan su dökerek aracı söndürmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olay yerine gelen ekipler alev alan aracın kundaklandığını belirledi. Araç soğutma çalışmalarının ardından Yediemin Otoparkı'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasında Yaşanan olay binanın güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibi yaşadığı şoku anlatarak, “Nasıl olduğu hakkında fikrim yok. Arkadaşıma aracı vermiştim. Beni aradı bu durumu aktardı bende şok oldum. Herhangi bir sorunum, husumetim söz konusu değil” diye konuştu.





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