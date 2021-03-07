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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta okullar dezenfekte ediliyor

Esenyurt’ta okullar dezenfekte ediliyor

ekipler

Yoğun Mesai Eğitim Dönemi Korkuluk Dezenfeksiyon Öğrenciler 

-dezenfekte çalışmaları
-sıralar
-lavabolar
-genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Yeni Kontrollü Normalleşme’ sürecinde öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için ilçedeki tüm okulları korona virüs salgınına karşı dezenfekte ediyor. Ekipler, ilçede bulunan anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler de dahil olmak üzere toplam 103 okulda çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu tatillerinde dezenfeksiyon çalışmaları için yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, merdiven korkulukları ve bahçelerde yer alan oyun alanları gibi tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Öğrencilerin sağlığı için ilçedeki tüm okullarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, eğitim dönemi boyunca devam edecek.
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