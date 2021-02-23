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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta meydan kavgası kamerada

Esenyurt'ta meydan kavgası kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Husumetli iki grup bir alışveriş merkezi önünde birbirine girdi İSTANBUL

Alışveriş Kamera Güvenlik Kamerası Alışveriş Merkezi Irak 


- Esenyurtta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Olay, dün saat 17:00 sıralarında Esenyurt Yenikent mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada güvenlik kameralarınca da kaydedildi. (ECİ-FT-ÖFA
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