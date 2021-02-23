Esenyurt'ta meydan kavgası kamerada



- Esenyurtta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Olay, dün saat 17:00 sıralarında Esenyurt Yenikent mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada güvenlik kameralarınca da kaydedildi. (ECİ-FT-ÖFA



loading...