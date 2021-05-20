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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta kapkaç çetesi polis tarafından çökertildi

Esenyurt’ta kapkaç çetesi polis tarafından çökertildi

Güvenlik kamera görüntüleri

Güzergah Güvenlik Kamerası Harekete Geç Polis Ekipleri Kapkaç Çetesi 

-Zanlıların çıkışı

( İSTANBUL )- 10 günde 11 farklı suça karışan çeteyi kıyafetleri yakalattı İSTANBUL

- Esenyurt’ta kapkaç, araba hırsızlığı ve araçtan hırsızlık yaparak adeta vatandaşların korkulu rüyası olan çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Aynı mahallede 10 günde 11 farklı suça karışan çete üyeleri, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yakalandı. Zanlıları olay günlerinde giydikleri kıyafetler yakalattı. Kapkaç anları kameralara böyle yansıdı. Esenyurt’ta İncirtepe Mahallesinde yaşanan otomobil hırsızlığı, kapkaç olayları üzerine Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, yaşanan kapkaç ve otomobilden hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Avcılar’ın Yeşilkent Mahallesinden geldiğini tespit eden ekipler, suçun işlendiği güzergah üzerinde çalışma başlattı. Akraba çıktılar Sabah saatlerinde işe giden kadınları hedef alan ve aynı saatlerde araba çaldıkları tespit edilen grup yapılan çalışmalar sonucunda Avcılar Yeşilkent mahallesinde oturdukları tespit edildi. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri mahalle çevresinde geniş kapsamlı çalışma başlattı. Tek tek evleri gezen polis ekipleri, kamera görüntülerindeki şahısları aramaya başladı.
Ekipler, şüphelilerin birbirleriyle akraba olan E.Y., M.Y., E.K., D.C.K. olduğunu tespit etti. Çete üyelerinin evlerine yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda bir otomobilden çalınan ses sistemi ve olayları gerçekleştirirken giydikleri kıyafetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 akraba, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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