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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta iş makinesi ticari araca çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Esenyurt'ta iş makinesi ticari araca çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Güvenlik kamera görüntüsü

İş Makinesi Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Olay yeri detay
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurtta caddede seyir halindeki iş makinesi, yasak noktadan dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada bir sürücü hafif yaralanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, sabah 11:00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen iş makinesi, yan yoldan çıkan hafif ticari araç ile çarpışarak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar, park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Kazada ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından araçlar yediemin otoparkına çekildi. Yaşanan kaza anı ise bir iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. (ECİ-ÖFA
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