Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta inşaattan demir hırsızlığı kamerada

Esenyurt'ta inşaattan demir hırsızlığı kamerada

Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

-Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler

( İSTANBUL )- Daha önce mahkemece serbest bırakılan hırsızlık şüphelileri yine yakalandı yine serbest bırakıldı İSTANBUL

- Esenyurt’ta daha öncede polis tarafından yakalanıp mahkeme tarafından serbest bırakılan hırsızlık şüphelileri bir inşaattan malzeme çaldıktan sonra yine yakalandı ve yine mahkemece serbest bırakıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Sultaniye Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kamyonetle sakağa gelen hırsızlık şüphelileri inşaat sahibine ‘Bizi müteahhit gönderdi’ diyerek, yaklaşık 20 tonluk demiri alıp kaçtı. Olay sonrasında ihbar üzerine çalışma yapan polis hırsızlık şüphelilerini yakaladı. Şüphelilerin daha önce benzer suçlardan yakalandıkları ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Yine mahkemeye sevk edilen şüpheliler bir kez daha serbest bırakıldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasında Şüphelilerin hırsızlık gerçekleştirdiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarında kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetle gelen şüphelilerin malzemeleri çalmaları ve kaçmaları yer aldı. Bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde ise şüphelilerin kaçarken vatandaşların tepki göstermesi görüldü.
(MD-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement