Esenyurt'ta haraç çetesine operasyon

-Esnafı tokatlama anları

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Detaylar



( İSTANBUL - ÖZEL)- Esnafı haraca bağlamak için önce tokatladılar, sonra kurşunladılar- Haraç çetesine şafak operasyonu İSTANBUL



- Esenyurt’ta esnafı haraca bağlamak isteyen çete, polis tarafından çökertildi. Çete üyelerinin bir iş yerinde esnafı tokatladığı ve kurşun yağdırdığı anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Esenyurt’ta bir süredir esnafı haraca bağlamak için iş yerlerine gelip zor kullanarak vatandaşı canından bezdiren çete üyelerine şafak operasyonu düzenledi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri konuyla ilgili gece saatlerinde yaşanan iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili çalışmalara başladı.

Ekipler iş yeri sahipleri ile tek tek görüştü. Esnaf ile yapılan görüşmelerde sürekli işyerlerine gelen 4 kişinin para istedikleri ve “ bizi polis bile alamaz, gidip şikayetçi olsanız ne yazar?” şeklinde sözler sarf ettikleri öğrenildi. “2 tetikçi 2 azmettirici” Esnafın şikayeti üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 2 tetikçi ve olayları azmettiren 2 olduğu tespit edildi. Yaklaşık 24 saatlik aralıksız çalışma üzerine şahıslara şafak operasyonu düzenlendi.

Şüpheliler silahlarıyla birlikte bir rezidans dairesi içerisinde yakalandı. Şüphelilerin asayiş büro içerisinde yapılan çalışmaları neticesinde benzer suçlardan daha öncede suç kaydı oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Esnafı tokatlama ve işyeri kurşunlanma anı kamerada 4 şüphelinin işlediği suçların bazıları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, gece saatlerinde iş yerinin kurşunlaması ve şüphelinin sinirlenerek esnafa tokat atması da yer aldı. Esnafı canından bezdirip tokatlayan şahısların asayiş büro amirliğinden çıkarken çaresiz halleri ise gözlerden kaçmadı. (ECİ-ÖFA



loading...