Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Esenyurt’ta hafriyat kamyonu faciasından kıl payı dönüldü: O anlar kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta hafriyat kamyonu faciasından kıl payı dönüldü: O anlar kamerada

Esenyurt’ta hafriyat kamyonu faciasından kıl payı dönüldü: O anlar kamerada

Güvenlik kamerası olay anları

Sadaka Sınav Kamera Güvenlik Kamerası Hafriyat Kamyonu 

-Kamyondan görüntü
-Dükkan içinden görüntü
-Röportajlar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Park halindeki hafriyat kamyonunun freni boşaldı dükkanlara daldı İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir sokakta freni boşalan hafriyat kamyonu iki dükkanın duvarına çarparak durabildi. Faciadan kıl payı dönüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, dün Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ECM 215 plakalı, yokuş aşağıya yolda park halindeki hafriyat kamyonunun freni aniden boşaldı. Harekete eden kamyon bir mesleki sınav alanı yeri ile oto tamircisinin duvarına çarparak durabildi. Dükkanda o sırada bulunan çalışanlar olayın paniği ile kaçmaya başladı.
Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile de saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun aniden hareket etmesi ve dükkanın duvarına çarpması yer aldı. “Şükür verilmiş sadakamız vardı” Olaydan birkaç dakikan önce dükkanından ayrılan Suphi Eder isimli esnaf yaşananları anlatarak, “Tam eve çıkıyordum. Saniyelik bir olay oldu. Tam çıktım eve gidiyordum telefon geldi dükkana araba çarptı diye. Çok şükür verilmiş sadakamız vardı burada da olabilirdik” dedi.
“Burada olsam beni de arabayla birlikte alıp buraya sürükleyecekti” Mehmet Topaloğlu isimli bir diğer vatandaş ise, “Sanayiye gidecektim araca bindim 4 dakika geçmeden aracın freni boşalıyor herhalde dükkanlara dalıyor araç. Kimse yok o sırada burada ben burada olsam beni de arabayla birlikte alıp buraya sürükleyecekti” diye konuştu.
(MD- İD-RU
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı