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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta Güçlü Kadınlar Kooperatifi kurulması teklifi kabul edildi

Esenyurt’ta Güçlü Kadınlar Kooperatifi kurulması teklifi kabul edildi

Konuşma

Belediye Başkanı Kooperatif Toplantı Siyasi Parti İşbirliği Protokolü 

-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile S.S. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi arasında işbirliği protokolü yapılabilmesi ilişkin madde meclisten geçti. Aralık ayı meclis toplantısında teklife red oyu kullanan AK Parti ve MHP’li üyeler bu kez kabul oyu verdi. Bunun üzerine kadın kooperatifi kurulması teklifi meclisten oy birliği ile geçti. Desteklerinden dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Bozkurt, “Önemli olan kadınların yaşama tutunmalarını sağlamak. Kadınların emeği, onların ürünü, onların düşüncesi umarım güzel faydalar sağlarlar” dedi.
Oy birliğiyle kabul edildi Esenyurt Belediyesi Meclisi Ocak ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Esenyurt Belediyesi meclis salonunda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık yaptığı toplantıda Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi ile protokol yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün başkanlık teklifi de görüşüldü. Madde ile ilgili Hukuk, Kadın Aile ve Çocuk komisyonlarının sunduğu ortak raporu doğrultusunda, belediye başkanına imza yetkisi verilmesi konusu uygun bulunarak, oy birliğiyle meclisten geçti. “Ortak bir karara vardığımız için çok mutluyum” Kadınlar için ortak bir karara varılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, “Ben Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili, İyi Partili, Cumhuriyet Halk Partili hatta, mecliste grubu olmayan diğer siyasi partili arkadaşların destek vermesinin, bu işi güçlendireceğine inanıyorum. Önemli olan kadınların yaşama tutunmalarını sağlamak ve herkesin bunda tuzunun olması. Ben teşekkür ediyorum. Bu iş, kadınların emeği, onların ürünü, onların düşüncesiyle oldu. Simgeleri Anka kuşuydu. Anadolu’ya özgü küllerinden doğan çok güçlü bir simgeleri var. Umarım güzel faydalar sağlarlar. Ortak bir karara vardığımız için mutluyum” diye konuştu.
Gündemdeki 16 maddenin görüşüldüğü meclis oturumu, 1 Şubat Pazartesi günü toplanmak üzere sona erdi.
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