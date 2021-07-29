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Esenyurt’ta çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluşu kamerada
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluşu kamerada

Esenyurt’ta çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluşu kamerada

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Alışveriş Hastane Güvenlik Kamerası Harekete Geç 

-olay anı
-Olay yerinden görüntüler
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Alışverişten dönerken kamyonun altında kalan anne ve 3 yaşındaki oğlu kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu İSTANBUL

- Esenyurt’ta marketten dönen anne ve 3 yaşındaki oğlu çöp kamyonunun altında kaldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluş anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Marketten alışverişten dönen anne ve 3 yaşındaki oğlu sokakta çöp toplayan ve bir anda harekete geçen çöp kamyonunun altında kaldı. Üstlerinden kamyon geçen anne ve oğlu inanılmaz şekilde kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. Olayı gören vatandaşların ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulans ile anne oğlu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay anını gören bir vatandaş yaşananları anlatarak, “Çocuk yola fırlıyor bir anda. Kadın da hamle yapıyor onu kurtarmak için. O hamle sırasında ayağı kamyonun altında kalıyor. Ambulans alıp götürdü ikisini de. Ölüm tehlikeleri yoktu ama kadının bacağı kırık” dedi.
Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun bir anda yola çıkması ve kadının çocuğunu çekmek isterken birlikte kamyonun altında kalmaları yer alıyor.
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