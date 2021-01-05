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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta bebeği ölüme terk eden şahıslar yakalandı

Esenyurt’ta bebeği ölüme terk eden şahıslar yakalandı

Şahsın parktan çıkısı (guvenlik kamerası)

Bebek Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-Asansöre binişi (güvenlik kamerası)
-Emniyete getirilişi
-Olayın arşivi

( İSTANBUL ) -- Şahıslar adliyeye sevk edildi İSTANBUL

- İstanbul Esenyurt’ta bir yürüyüş parkına yeni doğmuş bebeği bırakan şahıslar yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir yürüyüş parkında 29 Aralık’ta meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan vatandaş tarafından yeni doğmuş göbek bağı üstünde bir erkek bebek bulunmuştu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, olaya ilişkin bölgede bulunan 17 ayrı kamera görüntüsü incelendi. Bebeği bıraktığı tespit edilen İran uyruklu Vahıd A., Bayrampaşa’da yakalanarak gözaltına alındı. Bebeğin annesi olduğu öğrenilen İran uyruklu Shokoufeh P. ise Esenyurt’ta yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (İD-ÖFA
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