Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta 11 yaşındaki kız çocuğuna kapkaç şoku kamerada

Esenyurt’ta 11 yaşındaki kız çocuğuna kapkaç şoku kamerada

Güvenlik kamerası

Kapkaç Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kız çocuğu ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta evinden bakkala ekmek almaya giden 11 yaşındaki kız çocuğu kapkaça uğradı. Çocuğun elinden telefonu kapıp kaçan şüpheliler yakalanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Elif Turan isimli kız çocuğu evinden bakkala ekmek almak için çıktı. Bu sırada kendisine arkadan yaklaşan şüpheli bir şahıs kızın elinden telefonu kapıp kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışmalara başlatırken, şüpheliler kısa sürede yakalandı. Arkamdan geldi, telefonumu alıp kaçtı Başına gelen olayı anlatan Turan, “Arkamdan geldi telefonumu alıp kaçtı. Aşağıda da arkadaşları vardı onlarda tutmaya çalışır gibi yaptı. Annemi çağırdım çocuğun yüzünü görmüştüm daha önce. Arkadaşına sordum nerede diye arkadaşı da alta kaçtı dedi.
Biz de alta baktım annemle çocuk yerinden kayboldu. Buraya geldim polisler geldi ifademizi aldı” dedi.
Kapkaç anı güvenlik kamerasında Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kız çocuğunun arkasından yaklaşan şüphelinin cep telefonunu kapıp kaçtığı anlar yer alıyor. (MD- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı