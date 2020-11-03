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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Esenler'de toplu sözleşme sevinci

- Esenler'de toplu sözleşme sevinci

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Taşeron Yasası Belediye Başkanı Toplu Sözleşme Toplu İş Sözleşmesi Enflasyon Oranı 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında Mart ayından bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Toplam 67 işçiyi kapsayan ve 2 yıl süreli sözleşmeye göre maaşlara yüzde 12.37 oranında zam yapıldı. Sözleşmenin imza töreni, Esenler Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Hizmet İş Sendikası'nın bağlı bulunduğu Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan arasında imzalandı. Esenler Belediyesi'ndeki toplam 67 işçiyi kapsayan, geçtiğimiz Mart ayından bu yana devam eden ve taraflarca kabul edilen toplu iş sözleşme ile işçilere birinci yıl yüzde 12.37, ikinci yıl enflasyon oranında zam yapılacak. İmzalar atıldıktan sonra iki başkanda birbirlerine çiçek verdi. “Biz hepimiz insanlığa da hizmet etmekle görevli insanlarız” Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu “Bugün birinci aşama olan sözleşmemizi imzalayacağız. İkinci aşamada taşeron yasası ile beraber kadroya geçen kardeşlerimizi sözleşmelerini imzalayacağız. Diğer sözleşmeyi de imzalayıp önümüze bakacağız. Biz hepimiz insanlığa da hizmet etmekle görevli insanlarız. Biz hepimiz kamu adına hizmet etmekle görevlendirilmiş insanlarız. Biz Esenler halkına hizmet ediyoruz. Biz bu hizmeti yaparken hem Esenler halkının hukukunu hem de birlikte çalıştığımız kardeşlerimizle hukukunu korumak zorundayız. Bu konu hassasiyetimiz sonuna kadar devam ediyor. Bu işlerde çok fazla slogan kullanıla biliniyor. Türkiye'de çok fazla kullanılan emek, halk bunlar sloganla olduğu zaman çok güzel kullanılıyor. Ama işin hakikatine baktığımızda birçok maskenin indiğini görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde binlerce insan ücretsiz izne çıkarılıyor” şeklinde konuştu.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan ise “Büyükşehir belediyesinde üyelerimize yönelik Esenler Belediye başkanımızın adı kullanılarak ciddi bir operasyonla karşı karşıya kaldık. İşçilerimiz istifaya zorlanıyor istifa etmeyen arkadaşlarımızla ilgili başka baskılar yapılıyor. Belli gerekçelerle yaklaşık bin, bin 500’e yakın seçim döneminde işini kaybeden arkadaşlarımız oldu. İyi günde herkes dost oluyor. Kötü günde etrafınızda çok az insan kalıyor. Bizim üyelerimiz işini kaybettiği zaman yanımızda olan çok az insandan biri sayın belediye başkanımızdır” ifadelerini kullandı. (EB-EG-
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