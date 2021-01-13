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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenler’de lüks araç vatandaşların gözü önünde böyle soyuldu

Esenler’de lüks araç vatandaşların gözü önünde böyle soyuldu

Güvenlik kamerası

Tron Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Soyulan araçtan detay

( İSTANBUL )- Cadde üzerindeki lüks aracı soyan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti- Lüks araçtan vatandaşların gözü önünde hırsızlık kamerada İSTANBUL

- Esenler’de cadde üzerinde park halinde bulunan lüks araç, sabah saatlerinde 3 hırsız tarafından vatandaşların gözleri önünde soyuldu. Caddeden araçların ve vatandaşların geçiyor olmasına rağmen rahat tavırlarla hırsızlıklarına devam eden şüphelilerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün sabah saat 06.30 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan lüks aracın arkasına araçlarını park eden üç hırsız, çevreyi gözetledikten sonra lüks araca yanaşarak yumruklarla camı kırdı. Bir hırsız geldikleri araçta beklerken, bir hırsızda hızlı bir şekilde araca girerek elektronik aksamları sökmeye başladı.
Lüks aracı caddedeki araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden soydular Aracın içerisinde bulunan hırsız söktükleri elektronik parçaları dışarıda bekleyen arkadaşına vererek geldikleri araca yükledi. Bu sırada cadde üzerinde araçların ve vatandaşların gelmesine aldırış etmeyen hırsızların rahat tavırları şaşkına çevirdi. Hırsızlar çevresindeki vatandaşları umursamadan hırsızlık yapmaya devam etti. Lüks aracın içini talan eden hırsızlar alacakları malzeme kalmayınca, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Lüks araçtan hırsızlık anları kamerada Esenler’de hırsızların lüks aracı talan ederek soydukları o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların aracı lüks aracın arkasına park ettikten sonra, aracın camını kırıp içine girdiği, burada parçaları sökerek geldikleri araca yükledikleri ve çevredeki araçlara ve vatandaşlara aldırış etmeden lüks aracı soydukları görülüyor. (FT- MB-
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