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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan’da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi

Erzincan’da yılbaşı öncesinde 2 bin102 litre sahte alkol ele geçirildi

Basına servis edilen operasyon görüntüsü

( ERZİNCAN -DRONE) ERZİNCAN

Yılbaşı Irak 


- Erzincan’da yılbaşı öncesi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 102 litre sahte alkol ele geçirdi. Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkol Uygulaması kapsamında; Erzincan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında K.M., M.M., H.K. ve A.Ç., isimli şahıslara ait 5 ayrı meskende yapılan aramada 2 bin 102 litre sahte alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 47 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. (AA-AA-Y)
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