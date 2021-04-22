Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’da “Tandır Ketesi” sahurda olmazsa olmazlardan

Erzincan’da “Tandır Ketesi” sahurda olmazsa olmazlardan

-Hamur açmadan detaylar

Argo Yoğun Mesai Sahur Doğal Ürün Katkı Maddesi 

--Kete pişirilmesi detaylar
--Pişmiş keteler genel ve detaylar
--Röportaj

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’ın yöresel lezzetlerinden olan, kavrulmuş un ve yağlı hamurdan yapılan tandır ketesi, tok tutması nedeniyle özellikle sahur sofralarından eksik olmuyor. Kadın ustaların ellerinden çıkan ve Ramazan ayında fazla çalışmak durumunda kaldıkları bu lezzet sahur sofraların olmazsa olmazlarından. Ramazan ayı münasebetiyle fırınlarda yoğun mesai yaparak sahura özel kete üreten işletme sahipleri yaptıkları ürünleri kargo aracılığıyla il dışına da gönderiyorlar. Özellikle il dışında bulunan Erzincanlı vatandaşların taleplerinin çok olduğunu belirten işletme sahipleri taleplere yetişmekte zorlandıklarını da söyledi.

Erzincan merkezde fırın işletmecisi olan Mehmet Batuhan Işık ise, tandır ketesinin hoşafla tüketildiğinde daha fazla tok tuttuğunu belirterek, “Meşhur Erzincan ketesi, özellikle Ramazan aylarının vazgeçilmezidir. Genelde sahurda tüketiliyor. Hoşafla tüketildiğinde tok tutabilme özelliğine sahip. Ürün tereyağı, süt ve un karışımı ile yapılıyor. İçerisinde başka bir katkı maddesi yoktur. Doğal olduğu için tok tutabilme özelliğine sahip. Genelde Ramazan ayında şehir dışına gönderiyoruz. Bazen talep çokluğundan taleplere yetişemiyoruz. Tamamen doğal üründür. Tandırda odun ateşinde pişiriyoruz. Ramazan ayında çalışanlar oruçlu olduğu için sıcaklıktan dolayı biraz zor oluyor.” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement