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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı

Erzincan'da domuz sürüsü fotokapana yansıdı

Kış ve yaz aylarında kameraya yansıyan domuz sürüsü

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

Kınalı Yırtıcı Kuş Kamera Hayvan Yaban Domuzu 


- Erzincan’da insanların yaşam alanlarından uzak kırsal alanlara kurulan fotokapanlara yaban hayatının görüntüleri yansıyor. Kış ve yaz aylarında yiyecek arayan domuz sürüsü kameraya yansıdı. Dağ keçisi, çengel boynuzlu keçi, boz ayı, kurt, yaban domuzu, kınalı keklik, yaban tavşanı, tilki ve bazı yırtıcı kuş türlerine rastlamanın mümkün olduğu Erzincan’da, yaban hayatı fotokapanla görüntüleniyor. Kış ve yaz aylarında yiyecek arayan domuz sürüsü kameraya yansıdı. Fotokapanlarla gözlemlenen yaban hayvanlarının zaman zaman yıllara göre artış ve azalışları yapılan çalışmalarla kayıt altına alınıyor.
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