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- Erzincan’da çarpışma sonrası takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Erzincan’da çarpışma sonrası takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı

- Erzincan’da çarpışma sonrası takla atan otomobil güvenlik kamerasına yansıdı

- MOBESE'ye yansıyan kaza anı

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Dikkatsizlik 


- Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında takla atan araç güvenlik kamerasına yansıdı. Erzincan kent merkezinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kazada, iki aracın farklı istikametlerden gelerek çarpıştıkları, çarpmanın etkisiyle beyaz renkli otomobilin savrularak takla attığı görüldü.
Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadının kaza anında ürkerek kaldırıma doğru hızlıca koştuğu anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada takla atan otomobil sürücüsü yaralandı. (AA-AA-Y)
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