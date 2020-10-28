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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ermenistan'ın Berde'de sivillere füzeyle saldırdığı anlar kamerada

- Ermenistan'ın Berde'de sivillere füzeyle saldırdığı anlar kamerada

saldırı anı

Teknoloji Kamera Güvenlik Kamerası Kaçış Saldırı 

-insanların kaçışması
-detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek Berde kentinde yaşayan sivillere yönelik gerçekleştirdiği füzeli saldırısı bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ermenistan'ın Berde kentine gerçekleştirdiği ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan füzeli saldırısı, bir teknoloji mağazasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırının şiddetiyle mağazada bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, can havliyle kaçıştığı görüldü.
Saldırıda çevrede bulunan çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar alırken, şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti ve 70 kişi de yaralandı.
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