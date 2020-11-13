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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Ermeni işgalinden kurtarılan Hendek ve Muradhanlı köyü görüntülendi

- Ermeni işgalinden kurtarılan Hendek ve Muradhanlı köyü görüntülendi

Gubadlı bölgesindeki Hendek ve Muradhanlı köyünden detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

Çatışma Gesi Hanlı 


- Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Hendek ve Muradhanlı köyü görüntülendi. Dağlık Karabağ krizinde Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin ardından bölgede 44 gündür süren çatışmalar sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesine bağlı Hendek ve Muradhanlı köyünün görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde çatışmalar sırasında binalarda meydana gelen hasar da yer alıyor.
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