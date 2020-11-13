- Ermeni işgalinden kurtarılan Hendek ve Muradhanlı köyü görüntülendi



- Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesindeki Hendek ve Muradhanlı köyü görüntülendi. Dağlık Karabağ krizinde Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin ardından bölgede 44 gündür süren çatışmalar sona erdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubadlı bölgesine bağlı Hendek ve Muradhanlı köyünün görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde çatışmalar sırasında binalarda meydana gelen hasar da yer alıyor.



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