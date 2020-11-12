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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Engelli yaşlı kadın darp edildiği anlar kamerada

Engelli yaşlı kadın darp edildiği anlar kamerada

Yaşlı kadının darp anı

Yaşlı Kadın Alışveriş Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın En Yaşlı Kadın 

-(Güvenlik kamerası)
-Görüntü antalyaftp geçildi

( ANTALYA )- Olay anı işyeri kameralarına saniye saniye yansıdı ANTALYA

- Antalya’da engelli yaşlı kadın, bir işyeri çalışanı olduğu iddia edilen başka bir kadın tarafından itilerek ylere düşürüldü. Bir anda yere yığılan kadın uzun süre kalkamazken, o anlar işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, 9 Kasım Pazartesi günü Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Bir gözü görmediği öğrenilen yaşlı kadın alışveriş için bir dükkana girdi. Burada çalışan kadınla bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iddia edilen yaşlı daha sonra dükkandan ayrıldı. Yaşlı kadının arkasından çıkan ve işyeri çalışanı olduğu iddia edilen başka bir kadın, yaşlı kadını iterek yere düşürüp olay yerinden ayrıldı. Yaşlı kadının yardımına çevredekiler koştu. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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