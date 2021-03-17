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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Engelli kadının merdiven talebi karşılandı

Engelli kadının merdiven talebi karşılandı

Merdivenin havadan görüntüsü

Yaşlı Kadın Kanser Tedavisi Belediye Başkanı Sanat Eseri Engelli Kadın 

-Mahalle muhtarının röportajı
-Mahmure Sarı ile röportaj

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Altınordu Belediyesi, yaşlı ve engelli kadının yaklaşık 40 yıldır sorun haline gelen merdiven talebini yerine getirdi. Altınordu Belediyesi, 92 mahallesinde hizmetlerine devam ederken, Belediye Başkanı Aşkın Tören de kendisine ulaşan talepleri yerine getiriyor. Kirazlimanı Mahallesi’nde yaşayan, engelli olan ve aynı zamanda kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Mahmure Kazan, yaklaşık 40 yıllık merdiven eksikliği nedeniyle evine rahat giriş ve çıkış yapamadığını belirterek, Belediye Başkanı Aşkın Tören’e ulaştı. Talimat üzerine alanda çalışma başlatan Altınordu Belediyesi ekipleri, yaşlı kadının merdiven talebini yerine getirerek, sorunu çözüme kavuşturdu. Kirazlimanı Muhtarı Fikret Güneytepe, mahallenin denize dik bir mahalle olduğundan, ulaşımda zorluklar yaşandığını ve Kazan ailesinin buradan iniş ve çıkışlarda zorlandığını belirterek, “Ailemizin sıkıntısını çözmek için Belediye Başkanımız Aşkın Tören’e konuyu ilettik. Kendisi geldi ve burayı yerinde inceledi. Engelsiz bir yaşam için bu merdiveni buraya yaptı. Bu merdivenin bir diğer güzelliği de klasik sıradan bir merdiven olmaması, Belediyemiz buraya sanat eseri niteliğinde bir merdiven yaptı” diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Yaklaşık 40 yıllık merdiven sorunun ortadan kalktığını kaydeden Mahmure Kazan ise, “Evimize iniş-çıkışlarda zorlanıyorduk. Ameliyat da olduktan sonra evimizden hiç çıkamaz olduk. Başkanımız Aşkın Tören’den Allah razı olsun. Bir defa söyledik yaptı. Böyle belediye başkanı bugüne kadar gelmedi” diye konuştu.

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