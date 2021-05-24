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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Engelli kadının bileziklerini gasp eden şüpheliler kaçamadı

Engelli kadının bileziklerini gasp eden şüpheliler kaçamadı

Bandırma Emniyet Müdürlüğüne girme anı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Sağlık Ekibi Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 


- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde engelli Münire Ş.'yi (68) darp edip, bileziklerini alan F.E(19). ve A.T(20) Yalova'da polis ekiplerince yakalandı. Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Yalova Emniyet Müdürlüğü görevlileri ortaklaşa yürüttüğü amansız takiple yakalandı. Engelli Münire Ş.'yi (68) darbedip, bileziklerini alan F.E. ve A.T., Yalova'da polis ekiplerince yakalandı. Olay, gece saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Sağır ve dilsiz Münire Ş.'nin evine giren 2 şüpheli, kadını darbetti. Münire Ş.'nin boynuna ip bağlayan şüpheliler, kolundaki 2 bileziği alarak, evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince evinde tedavisi yapılan Münire Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki 89 güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelilerin F.E ve A.T. olduğu ve ikamet adreslerinin Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğu tespit edildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen zanlılar Yargılanmak üzere Adliyeye sevk edilecek. (SB-
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