Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada



- Kırıkkale'de kimliği belirsiz iki genç, engelliler ve yaşlılar için yapılan asansöre zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kırıkkale'de merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki belediye tarafından yaptırılan engelliler ve yaşlıların kullandığı asansöre, iki genç zarar vererek kullanılamaz hale getirdi. Altgeçitteki asansöre kimliği belirsiz iki genç, asansörün kollarını çekip bıraktığı ve üzerine çıkarak zıpladığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Onlar zarar verdikçe biz yeniden yaparak bu asansörü hizmete alıyoruz. Zarar veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız, lütfen sizler de asansöre zarar veren kişileri gördüğünüz zaman kolluk görevlilerine bildirim yapınız" ifadesi kullanıldı. (HA-KA



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