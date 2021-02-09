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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Emniyet şeridini ihlal eden otomobil, içinde hasta olan ambulansa çarptı: 5 yaralı

Emniyet şeridini ihlal eden otomobil, içinde hasta olan ambulansa çarptı: 5 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Yüksek Tansiyon Güvenlik Kamerası Şeker Hastası Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Polis görüntüsü
-Sağlıkçı ve UMKE görüntüleri
-Devriler ambulansın görüntüsü
-Hurdaya dönen otomobilin görüntüsü
-Devrilen ambulansın kaldırılması
-Yaralıların hastanede görüntüsü
-Kazayı gören vatandaş Röp.
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da emniyet şeridini ihlal eden otomobil kavşaktan gelen ambulansa çarptı. Kazada 3 sağlıkçı, ambulansta bulunan hasta ve çarpan otomobilin sürücüsü olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, Tacin Mahallesi Aşık Molla Bulvarı Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden 58 FF 929 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü Ali Ç. (25), kavşağa yaklaştığında emniyet şeridine girerek yoldan geçmek istedi. Bu sırada normal şeritte bekleyen tır ve kamyonlardan kavşaktan gelen ambulansı göremeyen otomobil sürücüsü kavşakta, hastaneye götürülen yüksek tansiyon ve şeker hastası Hasan D. (51)’in bulunduğu, Yasin K. (22) yönetimindeki 68 ABZ 077 plakalı Ford marka 112 Acil Sağlık Ambulansına yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan devrilirken otomobil adeta hurdaya döndü. Çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün emniyet şeridi ihlal ettiği, kavşaktan gelen ambulansı kamyon ve tırlardan görmediği ve çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada otomobil ve ambulans sürücüsü ile birlikte ambulanstaki hasta Hasan D., ambulansta görevli sağlık personelleri Rümeysa Ç. (22) ve Dilara Y. (25) olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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