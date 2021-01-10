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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Emet'te yol çilesi bitiyor

Emet'te yol çilesi bitiyor

Açılan yeni yolun görüntüleri

Karayolları Yoğun Mesai Güzergah Trafik Kuralları Kar Yağışı 

-Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın açıklaması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bir süredir çalışmaları süren ilçe giriş yolunun büyük bir bölümünün trafiğe açıldığını bildirdi. İlçe giriş yolunun büyük bir bölümünde çalışmaların tamamlanarak trafiğe açıldığını ve çevre yolu çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Kış aylarına girmemize rağmen karayolları ekiplerimiz ve belediye ekiplerimizin de çalışmalarını yoğunlaştırdığı Emet çevre yolu ve Emet ilçe giriş yolumuzda çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı. 3.8 kilometrelik çevre yolumuz yanında, 650 metrelik ilçe giriş yolumuzun da 500 metrelik alanda çalışmalar tamamlanarak trafiğe açıldı. Kış aylarında ilçe giriş çıkışında 1. Toki yol güzergahımızı kullanılırken, öncelik arz eden ve bölünmüş yol olarak modern bir yola kavuşan ilçe giriş yolumuz da yoğun mesai harcandı. Önümüzdeki hafta kar yağışı beklenirken, 1. Toki istikamet güzergahında trafikte ciddi aksamalar olabileceği ve Allah muhafaza kazalar olabileceği düşünülerek ekiplerimizce çalışmalar bu bölgemizde yoğunlaştırıldı. Bu amaçla 650 metrelik yolumuzda 500 metre tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuş oldu. Kısa sürede çevre yolumuz ve ilçe girişi yolumuzda kalan kısımda tamamlanarak tamamen halkımızın hizmetine sunulacak. Belediye olarak kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız da devam edecek. Sürücülerimizin çalışmalar tamamlanıncaya kadar dikkatli olmalarını, uyarı levhalarına ve trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Yolumuz ilçemize hayırlı olsun“ dedi.

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