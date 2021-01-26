Elektriksiz kalan üniversite öğrencisinin talebini geri çevirmediler, jenatör ile imdadına yetiştiler

-- Bilgisayardan ders çalışması

-- Üniversite öğrencisinin Başkan Zorluoğlu'na attığı mesajı göstermesi

-- Özgür Beşli ile röportaj



( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sık sık elektrik kesintisi yaşayan üniversite öğrencisinin sınavlara girmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi jeneratör hediye etti. Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesinde yaşayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektrik Teknikerliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Özgür Beşli, mahallesinde yaşayan elektrik kesintileri nedeniyle sınavlara giremediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na sosyal medya hesabından “Selamlar başkanım. Bulunduğum bölgede elektrik kesintisi yaşanacakmış. İki günde de sınavım var. Bu konuda ne yapmam gerekiyor. Hiçbir şekilde destek alamıyorum. Sınavlara giremeyeceğim. Yardımcı olur musunuz?” diyerek yardım istedi. Aldığı twite kısa sürede yanıt veren Başkan Zorluoğlu, üniversite öğrencisinin talebine duyarsız kalmayarak belediye ekiplerini bilgilendirdi. Belediye ekiplerinin ulaştığı üniversite öğrencisine jeneratör desteği verilirken, Özgür Beşli, böyle bir jest beklemediğini belirterek, Başkan Zorluoğlu’na teşekkür etti. Beşli, “Zaman zaman elektrikler kesiliyor. Normalde Pazar günleri bakım olurdu. Cuma günü mesaj geldiği için sınavlarım olduğu aklıma geldi. Ne yapabilirim diye düşündüm. Aklıma Büyükşehir Belediye Başkanına sosyal medyadan ulaşmak geldi. Başkana, ‘Bulunduğum bölgede 2 gün elektrik kesilecekmiş. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyor” şeklinde yazı yazdım. Sağolsun geri dönüş yaptı. Ekipleri benimle iletişime geçti. İlgilenmeleri çok hoşuma gitti. Ekipleri jeneratörü getirdiler nasıl çalıştırılacağını hepsini gösterdiler. Böyle bir jest geleceğini beklemiyordum. Otururken öylesine bir şey yazmak geldi içimden. 1 saat geçmeden dönüş geldi” ifadelerini kullandı. (OK-ÖS-Y)



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