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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Elektrikli bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Güvenlik kamerasında kaza anı

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Ticari Araç Elektrikli Bisiklet Polis Ekipleri 

-ÖLEN KİŞİ FOTO

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan şarjlı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, saat 21.30 sıralarında Doğu Elagözlü Mahallesi Türbe Caddesi ile Ali Aksu Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Eriş’in kullandığı şarjlı bisiklet ile A.Y. idaresindeki 51 AAE 752 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Eriş, çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Suat Eriş ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat Eriş, durumunun ağır olması sebebiyle yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Eriş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Suat Eriş kullandığı elektrik bisiklet ile caddeden gelen hafif ticari aracın çarpışması, elektrikli bisikletin savrulması yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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