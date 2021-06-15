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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ELAZIĞ - İş yerinden kadın kılığında hırsızlık yapılması güvenlik kameralarına yansıdı

ELAZIĞ - İş yerinden kadın kılığında hırsızlık yapılması güvenlik kameralarına yansıdı

- Hırsızlık anına ait güvenlik kamerasına yansıdı - Hırsızlık yapılan iş yeri cep telefonu görüntüsü Elazığ 'da kadın kılığında bir iş yerinden hırsızlık anı kameralara yansıdıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da bir iş yerinden kadın kılığında hırsızlık yapılması güvenlik kameralarınca kaydedildi.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 13 Haziran'da Salıbaba Mahallesi Tezgahtar Sokak'ta Bayram Şahin'e ait oto ekspertiz firmasına akşam 20.00 sıralarında maskesiz giren bir hırsız, iş yerinden bilgisayar ile araçların arıza tespitinde kullanılan elektronik test cihazını çalarak kaçtığı yer aldı.Daha sonra gece 04.00 sıralarında bu kez kadın kılığında iş yerine gelen 2 şüphelinin ofisin içini kontrol ettikleri ve dokundukları yerlerdeki el izlerini silmeye çalıştıkları kameraya yansıdı.Güvenlik kameralarının fişini çeken hırsızlar iş yerinden uzaklaştı.Sabah iş yerine hırsızların girdiğini gören Şahin, durumu polis ekiplerine bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerden iş yerini ilk maskesiz giren hırsızın kimliğini tespit ederek, operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Firma sahibi Şahin, hırsızların bazı cihazlarını çaldığını, iş yerine zarar verdiğini belirtti.

Kadın Kılığı Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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