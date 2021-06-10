Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Elazığ’da otomobilin hurdaya döndüğü kaza, kameralara yansıdı

- Elazığ’da otomobilin hurdaya döndüğü kaza, kameralara yansıdı

-GÖRÜNTÜ ELAZIĞ FTP

Hastane Güvenlik Kamerası Devlet Hastanesi Polis Ekipleri Direksiyon 

--KAZA ANI
--YARALILARIN AMBULANSA TAŞINMASI
--ARAÇTAN DETAY
--GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kamyonete çarpan otomobilin hurdaya döndüğü ve 2 kişinin yaralandığı kaza, kameralara saniye saniye yansıdı. Kaza, Palu - Kovancılar kara yolu Hacı Yasin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. A. idaresindeki 49 E 2306 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki belediyeye ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü hafif yanındaki yolcu ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İM-CK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement