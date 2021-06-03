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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Elazığ’da kamyon devrildi karpuzlar yola saçıldı, ekipler ve vatandaşlar yardıma koştu

Elazığ’da kamyon devrildi karpuzlar yola saçıldı, ekipler ve vatandaşlar yardıma koştu

kaza yapan kamyondan detay

Karayolları Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-yola saçılan karpuz ve patateslerden detay
-yola saçılan karpuz ve patateslerin karayolları ekipleri tarafından toplanması
-polis ekiplerinin yolda tedbir alması
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da tırla çarpışan kamyon devrildi, karpuz ve patatesler yola saçıldı. Ekipler ile vatandaşlar yaralının olmadığı kazada karpuz ve patatesleri toplayarak yardımcı oldu. Kaza, Elazığ-Malatya Karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 16 AIL 267 plakalı tır ile aynı istikametten ilerleyen F.K. yönetiminde 23 HA 735 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonun dorsesinde bulunan karpuz ve patatesler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisinden dolayı yola saçılan karpuzlar ile patatesler karayolları ekipleri ve vatandaşlar tarafından toplanarak sahibine teslim edildi. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda yan yatan araç vinç yardımı ile kaldırılarak çekildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. (MK-HİV-
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