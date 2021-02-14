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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Elazığ’da ilginç kaza kamerada

Elazığ’da ilginç kaza kamerada

güvenlik kamerası görüntüsü kaza anı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Polis Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 


- Elazığ’da hafif ticari aracın parktan çıkarıldığı sırada takla atması, saniye saniye kameralara yansıdı. Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 302. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.T. idaresindeki 23 BJ 881 plakalı hafif ticari aracı ile sitenin otoparkından çıkmaya çalıştı. İlk başta geri geri giden sürücü çıktığı zannederek ileri hareket etmesi sonucu aracın ön kısmı boşluğa gelerek takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İlginç kaza, ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.
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