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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da gençlerden ‘Meşaleli Ay Yıldızlı’ 19 Mayıs kutlaması

Elazığ’da gençlerden ‘Meşaleli Ay Yıldızlı’ 19 Mayıs kutlaması

Drone ile havadan etkinlikten detay

Belediye Başkanı Futbol Sahası Yıldızlı Havai Fişek Ay Yıldız 

-İl protokolünün etkinliğe katılması
-Genç, çocuk ve gönüllülerin etkinliğe katılması
-Türk Bayrağından detay
-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
-Vali Erkaya Yırık'ın genç sporcunun meşalesini yakması
-Sporcunun meşaleleri yakması
-Mehteran takımının sahnede yer alması
-Gönüllüler ile röp.
-Genel ve detaylar

( ELAZIĞ - DRONE) ELAZIĞ

- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da eş zamanlı olarak saat 19:19’da İstiklal Marşı okundu. Elazığlı gençlerin oluşturduğu ‘meşaleli ay yıldızlı’ koreografi havadan görüntülendi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenlerle kutlandı. 81 ilde eş zamanlı olarak saat 19:19’da başlayan İstiklal Marşı programı kentte de gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi bünyesindeki lider ve gönüllüler tarafından 19 Mayıs’a özel , ‘Meşaleli Ay Yıldızlı’ koreografi hazırlandı. Merkezin sentetik futbol sahasında düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erkaya Yırık da genç sporcunun getirdiği meşaleyi yakıp, çocuklara bayrak ve şapka hediye etti. Pandemi kuralları çerçevesinde tertiplenen ve sınırlı sayıda katılımcının bulunduğu etkinlikte Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı. Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinlik, havai fişek kutlamasının ardından son buldu. Güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirten Gençlik Merkezi gönüllüsü Aylin Nursu Güngör, “ Bugün 19 Mayıs, gençlerimiz pandemi döneminde çok sıkılmıştı. Biz de 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladık. Elazığ Gençlik Merkezi’nin sentetik futbol sahasında sosyal mesafemize uyarak, maskelerimiz takarak bir kutlama yaptık. Çok mutluyum. Bu kutlamayı kendi ellerimizle hazırladık ve sağ olsun valimiz de teşrif etti. 81 ilde eş zamanlı olarak İstiklal Marşı’mız okundu. Biz ekstra meşalelerimiz de yaktık. Atatürk’ün yakmış olduğu meşaleyi 102 yıl sonra biz bugün aynı heyecanla yine yaktık” dedi.
Pandemiden sonra yapmış oldukları ilk kutlama olduğunu anımsatan gönüllülerden Taha Eren Çelik ise “ Çok verimli geçti. Sağ olsunlar, valimize ve belediye başkanımız da teşriflerde bulundu. Ekip arkadaşlarımızla çok güzel bir şekilde hazırladığımız bir sunum vardı, onu yaptık. Bunun için mutluyuz. Umarım daha nice kutlamalarımız olur” diye konuştu.
Etkinliğe Vali Yırık’ın yanı sıra Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof.Dr.Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, ETSO Başkanı Asilhan Arslan, diğer protokol üyeleri ve gençler katıldı.
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