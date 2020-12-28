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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti

- Elazığ’da depremin büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler dikkat çekti

Avize dükkanının güvenlik kamerası

Hastane Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Deprem Anı 

-Büyükbaş çiftliğinin güvenlik kamerası

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da dün yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depreme ait yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi. Dün Elazığ'da 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili sahada çalışmalar sürerken, bugün yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de avize dükkanında bulunan avizelerin şiddetli bir şekilde sallandığı yer aldı. Ayrıca bir büyükbaş çiftliğinin güvenlik kamerası da deprem anında ineklerin tedirgin hali görüntülendi. Kentte meydana gelen deprem nedeniyle bazı evlerde hasarlar oluşurken, 68 kişi de hastanelere başvurmuştu. (EB-HİV-
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