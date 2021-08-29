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- Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

- Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Ticari Araç Aydınlatma Direği 

-Kaza yerinden görüntü
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 SN 025 plakalı otomobil ile 23 FE 452 plakalı hafif ticari çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada seyir halinde bulunan 2 ayrı otomobil de hasar aldı. Olayda dört araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (EB-YRT-
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