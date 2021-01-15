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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Elazığ'da 150 kilo et ile tulum peyniri çalan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da 150 kilo et ile tulum peyniri çalan 2 şüpheli yakalandı

Adliyeden görüntü

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ polisi bir şarküteriden 150 kilogramdan fazla et ile tulum peyniri ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalan, çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarında bulunan bir şarküteri de meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hasan Kırgız’a ait şarküteri önceki gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından soyuldu. Hırsızlar şarküteri de bulunan 150 kilogramdan fazla et ile tulum peynirini çaldı. Şüpheli veya şüpheliler ayrıca güvenlik kameralarına yakalanmamak için kamera kayıt cihazını sökerek yanlarında götürdü. Sabah geldiğinde iş yerindeki hırsızlığı fark eden sahibi durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma neticesin de şüpheli 2 şahsın eşkal bilgileri belirlendi. Eşkal bilgilerinden yol çıkan polis, şüphelilerin E.D ve C.D olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 2 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyete götürülen 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.D’nin 13, C.D’nin ise 21 suç kaydının olduğu öğrenildi.
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