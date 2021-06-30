Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
El freni çekilmeyen kamyonet refüjü aşıp park halindeki araca böyle çarptı

El freni çekilmeyen kamyonet refüjü aşıp park halindeki araca böyle çarptı

Olay yerinden görüntü

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası Aşı Motosiklet Sürücüsü 

-Kamyonetin geri geri gitmesi
-Sürücünün koşması
-Motosikletin yan devrilmesi
-Kamyonetin hafif ticari araca çarpması

( MERSİN )- Mersin'de el freni çekilmeyen kamyonetin, hareket giderek park halindeki bir hafif ticari araca çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi MERSİN

- Mersin'de el freni çekilmeyen bir kamyonetin, geri kayarak park halindeki hafif ticari araca çarpma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerine kamyonetini park eden sürücü, el frenini çekmeyi unutup, kamyonetten indi. Bir süre sonra geri geri gitmeye başlayan kamyonet, refüjü aşarak yolun diğer tarafında park halinde bulunan hafif ticari araca çarparak durdu. Sürücüsü kamyonete koşarak müdahale etmeye çalışırken, bu girişiminde başarısız oldu. Bu sırada bölgede seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsü de önüne birden çıkan kamyonete çarpamamak için motosikletini yan devirerek, kaza yaptı. Şans eseri kimseye bir şey olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yavaş yavaş geri gelen kamyonet, hızlanarak refüjü aşıp, park halindeki araca çarpıyor. Bu sırada kamyonete müdahale etmek için koşan şoför, kaza yapan motosikletliyi görünce duruyor. (KRY-
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı