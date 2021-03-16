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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

El freni çekilmeyen aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

- El freni çekilmeyen aracın kayma anı

Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Uttu Pazar Günü 

-- Adamın araca müdahale etmesi

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Seferihisar ilçesinde, el frenini çekilmeyen bir araç, köpeklerle oynayan bir kişinin üstüne doğru kaydı. Üzerine gelen aracı son anda fark eden adam ve yanındaki köpekler şans eseri aracın altında kalmaktan kurtulurken, o anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir kamyonet, sokak üzerinde köpeklerle oynayan Emre Biter'in (27) üzerine doğru gelmeye başladı.
Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden ve Biter ve çevredeki vatandaşlar, elleriyle kayan araca müdahale etti. O anlar kamerada Kazadan kıl payı kurtularak şans eseri yara almadan kurtulan Biter ve çevredeki vatandaşların araca müdahale ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Biter'in köpeklerle sokakta oynadığı esnada kamyonetin üzerine doğru gelmesi, Emre Biter'in ve çevredekilerin araca elleriyle müdahale ettiği görüldü.

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