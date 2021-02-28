El arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında



- Gaziantep’te el arabalarıyla katı atık toplama görüntüsü vererek 2 farklı iş yerinden toplam 85 bin lira çalan hırsızlar kameralara yakalandı. Gaziantep’in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Mücahitler ve Atatürk Mahallesinde el arabalarıyla katı atık toplama görüntüsü vererek 2 farklı iş yerinden toplam 85 bin liralık hırsızlık olayı gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 şüpheliden biri yakalanırken, ele geçirilen malzemelerin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.



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