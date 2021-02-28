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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
El arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında

El arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında

hırsızların güvenlik kameralarına el arabalarıyla gezerken yakalanması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Gaziantep’te el arabalarıyla katı atık toplama görüntüsü vererek 2 farklı iş yerinden toplam 85 bin lira çalan hırsızlar kameralara yakalandı. Gaziantep’in Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Mücahitler ve Atatürk Mahallesinde el arabalarıyla katı atık toplama görüntüsü vererek 2 farklı iş yerinden toplam 85 bin liralık hırsızlık olayı gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan 2 şüpheliden biri yakalanırken, ele geçirilen malzemelerin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.
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