Eğitimci başkandan cami minaresine öğrenciler için Wi-Fi

-BELEDİYE BAŞKANI FATİH ÜÇOK RÖP.

-MAHALLE MUHTARI CEMALETTİN ÖZTÜRK RÖP.

-7. SINIF ÖĞRENCİSİ EFE SERDAR RÖP.

-DETAY



( AMASYA ) - AMASYA



- Amasya’nın Suluova ilçesinde öğrencilerin eğitimleri aksamaması için, mesleği öğretmenlik olan Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından cami minaresine internet ağı kuruldu. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, karona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının yükselmesiyle yeni tedbirlere ilave olarak okulların kapanması nedeniyle Eymir Mahallesi'nde evlerinde internet olmayan öğrenciler için caminin minaresine internet ağı sistemi kurarak öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladı. Eymir Mahallesi Muhtarı Cemalettin Öztürk, mahalle sakinlerinin bir süredir evlerinde internet olmaması dolayısıyla mağdur olduğunu belirterek, “Bu durumu belediye başkanımıza ilettik ve başkanımız sağ olsunlar teveccüh gösterdiler ve camimizin minaresine bir Wi-Fi koydular. İhtiyaç sahibi çocuklarımız evlerine internet alamayan ailelerimiz bu imkândan faydalanabiliyorlar” dedi.

Önceleri internet olmadığı içi EBA’ya giremediklerini söyleyen 7 sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Efe Serdar, “Önceden EBA’ya evimizde internet olmadığı için katılamıyorduk. Ailemizin telefonundan bağlandığımızda ise internet yetersiz geliyordu ve derslerimiz yarım kalıyordu. Belediye başkanımız camimizin minaresine Wi-Fi sistemi kurunca derslerimizi şimdi daha rahatlıkla takip edebiliyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla internet alt yapısının olmadığı mahallelerde çalışma başlattıklarını anlatan Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, “Türk Telekom ve belediyemiz ile birlikte öğrencilerimizin EBA’ya bağlanabilecekleri bir internet ağı kurmaya çalıştık. Üç mahallemizde bu yönde bir talep vardı, Eymir Mahallemizde bu çalışmaları tamamladık, Hacıhayta ve Bireylül Mahallelerimizde çalışmalar devam ediyor. Bu mahallelerimizde evlerinde interneti olmayan hem de bulundukları muhitte yeterli internet alt yapısı olamayan gençlerimizin taleplerini geri çevirmedik” şeklinde konuştu.

Kurulan internet ağının sadece EBA sistemine uyumlu olduğunun altını çizen Başkan Üçok, “Bizim kurduğumuz bu interneti öğrencilerimiz ve gençlerimiz amacı dışında kullanamayacaklar aileleri endişe etmesin. Kendi imkanlarımızla mahallelerimizin belli bir yükseklikteki yerlerine bu internet sağlayıcılarımızı yerleştirdik ve o bölgeyi Wi-Fi alanına dönüştürdük. Böylelikle çocuklarımız okullarına gitmeden Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA sistemini rahatlıkla kullanabilecekler. Eğitimci bir belediye başkanı olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı. (SU-SLH-



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