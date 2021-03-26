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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Eğitim-Bir-Sen'den Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen'den Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e suç duyurusu

-ADLİYE GELİŞ

Emniyet Müdürü Belediye Başkanı Öğretmenler Suç Duyurusu Basın Mensupları 

--YAPILAN AÇIKLAMA
--ADLİYE GİRİŞ

( BİLECİK )- Şube Başkanı Ahmet Selöz:- "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i öğretmenlerden ve polislerden özür dilemeye davet ediyorum" BİLECİK

- Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şubesi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e suç duyurusunda bulunurken, gerekçe, başkanın fotoğrafının yer aldığı billboardlardaki İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili öğretmenler için sarf edilen sözler gösterildi.Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz ve sendikaya üye bazı öğretmenler Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin şehrin muhtelif yerlerinde bilbordlarda ‘İstanbul Sözleşmesi Kimden Korur' başlıklı bir metne yer vererek metin içerisinde, 'Şiddete meyilli herkesten korur, okulda öğretmenin, karakolda polisin şiddet ve tacizinden korur' İfadelerine yer vererek büyük bir skandala imza atmıştır. Yaptığı parkı anlatmak için İmamlara hakaret eden belediye başkanı, İstanbul Sözleşmesini savunmak için öğretmenleri okullarda öğrencilere taciz ve şiddet uygulamakla, polislerimizi karakolda vatandaşlara taciz ve şiddet uygulamakla suçlamış ve öğretmenlerden ve polislerden korunmak için İstanbul Sözleşmesini adres göstermiştir. Belediye başkanına ve bu zihniyete tavsiyemiz bir şeyi övmek veya savunmak için toplumun bir kesimine hakaret etmek veya ötekileştirerek toplumu kutuplaştırmak zorunda değilsiniz. Belediye başkanının aslında korumak istediği sapkın yönelimler olan LGBT'i den başkası değildir. Şunu herkes bilmelidir ki hiç kimsenin öğretmenleri tacizci olmakla, polislerimizi şiddete meyilli olarak etiketlemeye hakkı yoktur hele ki şehri yönetmek için kendisine imkan ve süre verilmiş seçilmiş bir belediye başkanının buna asla hakkı yoktur. Fedakarca çalışan ve hatta şiddete maruz kalan öğretmenlerimiz sahipsiz değildir, zor görevlerde bulunarak canı pahasına ülkemizi koruyan kamu düzenini sağlayan polislerimiz yalnız değildir. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i öğretmenlerden ve polislerden özür dilemeye davet ediyorum, haklı tepkimizi duyan ve gerekeni yaparak söz konusu afişleri kaldırtan İçişleri Bakanımıza, değerli savcılarımıza, il emniyet müdürümüze, ve tepkimizin ülke genelinde duyulmasını sağlayan başta Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın olmak üzere tüm dostlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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