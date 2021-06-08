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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı

Edremit'te sağanak... Yıldırım düşen eski başkanın evinde yangın çıktı, yollar ve alt geçitler sular altında kaldı

Su baskınları

Belediye Başkanı Sağanak Yağış Yıldırım Düştü Akkale Yangına Müdahale 

-Yıldırım düşen ev
-su baskınları detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir saat etkili olan sağanakta yıldırım düşen bir evde yangın çıktı. İlçenin çeşitli yerlerinde yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edinilen bilgiye göre, saat 15.30’da başlayan ve ilçenin tamamında etkili olan sağanak yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı. Edremit’in Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi’nde eski belediye başkanı Ahmet Öner’in yaşadığı evin çatısına yıldırım düştü. Evde yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 ekip yangına müdahale etti. Yangında maddî hasar meydana gelirken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Ayrıca ilçenin bir çok bölgesinde yollar sular altında kaldı. Sürücüler ve yayalar su basan cadde ve sokaklarda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle İzmir Çanakkale yolunda da su baskınları yaşandı. İlçede bazı araç alt geçitleri de sular altında kaldı. Bir çok sürücü su basan alt geçitleri güçlükle geçebildi.
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