Edirnekapı Şehitliği’nde Kurban Bayramı arifesinde hüzün vardı

- Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti. Şehit kabirleri temizlenerek çiçeklerle süslendi. Her bayram olduğu gibi Kurban Bayram Arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ne gelen şehit ailelerimezarları temizleyerek çiçekleri suladı. Şehitlerimizin ruhu için Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Mezar başlarında gözyaşlarını tutamayan şehit aileleri al yıldızlığı bayrağı öptü. Şehit aileleri bir bayram arifesini daha buruk geçirdi. “Bir tarafım kırık” Kurban Bayramı arifesi oğlunun ölüm yıldönümüne denk geldiğini söyleyen şehit Serkan Alçınkaya’nın annesi, “19 Temmuz 1998’de şehit oldu. Bayram, böyle üzüntülü geçiyor. 3 evladım daha var. Bir tarafım kırık. Her bayram geliyordum. Bu pandemiden dolayı gelemiyordum. Pandemiden beri 1 kere geldim. Torun bakıyorum” dedi.

“Gece gündüz rüyamızda” 1998’de Diyarbakır’da şehit olan Kemal Moğulkoç’un babası Muhammer Moğulkoç, “Bizim bayramlarımız zehir oluyor. Artık ihtiyarladık. Bundan sonra kim gelecek bilmiyorum. Şimdiye kadar geliyorduk. Allah razı olsun devletten, buraya bakanlardan. Bizi aratmıyorlar. İlgileniyorlar. Kim emek veriyorsa Allah razı olsun. Özlemimiz var. Gece gündüz rüyamızda. Bir dakika dahi aklımızdan çıkmıyor. Memleket için canından oldular. Bu memlekete helal olsun. Toprağımız, vatanımız, bayrağımız için yaşamamız için helal olsun” diye konuştu.

“Bayram her zaman buruk geçiyor” Arife Günü’nde şehit oğlu Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki’nin kabir ziyaretine geldiğini söyleyen baba Osman Beki, “Şehit ailelerinin bayramını kutluyorum. Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğünü korurken oğlumuzu şehit verdik. Şırnak Hendek operasyonlarında şehit oldu. Bayramlarda her zaman buradayız. Bayram sevinçli değil. Her zaman buruk geçiyor” şeklinde konuştu.

