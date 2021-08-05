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Edirne’de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Edirne’de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı

Edirne’de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı

Edirne’de bankamatik dolandırıcısı polise yakalandı

Kredi Kartı Gözaltı Harekete Geç Bankamatik Banka Kartı 

-Şüphelinin polisler tarafından götürülmesi
-Genel detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'de ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Edirne merkeze bağlı Muammer Aksoy Caddesi Baca mevkiinde bir ATM'ye banka ve kredi kartı sıkıştırma düzeneği yerleştirildiği bilgisi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'nin çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi takibe aldı. Kocasinan Mahallesi 6. Sokak'ta yakalanan şüpheli E.S'nin (48) üst aramasında, kart sıkıştırma düzeneği, bir müştekiye ait banka kartı ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemler sürüyor.
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