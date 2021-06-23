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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
E-5 Kartal'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar kamerada

E-5 Kartal'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar kamerada

güvenlik kamerası görüntüsü

Görgü Tanığı Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-ambulans
-trafik detay
-kazaya karışan motosikletin kaldırılışı

( İSTANBUL ) - (Özel)- E-5 karayolu Kartal'da feci kaza: 2 yaralı İSTANBUL

- Kartal E-5 karayolunda üstgeçidi kullanmak istemeyip kuralsız bir biçimde yolun karşısına geçmek isteyen gence hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpma sonucu yaralanan genç yere yığılırken, motosiklet sürücüsü de birkaç saniye sonra motosikletinden düştü. Hem yayanın hem de motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza geçtiğimiz günlerde Kartal E-5 karayolunda gerçekleşti. Karayolunda kuralsız bir biçimde yolun karşısına geçmek isteyen 15, 16 yaşlarındaki gence hızla gelen 34 ME 0966 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan genç ağır yaralanırken M.A. isimli yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü de kazadan birkaç saniye sonra motosikletinden yere düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi ve polis geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Trafik ekiplerinin savrulan motosikleti yoldan kaldırmasıyla aksayan trafik normale döndü. Kazaya şahit olan bir görgü tanığı, “Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Yani normal olan bir insan yapmaz. Yazık günah motorcuya. Biz de burada kuryeyiz. Bu şartlarda aslında hani çalışmak zor. İnsanlardan, arabalardan saygı istiyoruz. Üst geçit varken yoldan karşıya geçmeye çalışıyor. Katil bariyer işte gördüğünüz gibi hep diyorlardı. İkisinin de durumu çok kötü. Allah şifa versin” dedi.
Öte yandan hem yayanın hem de kendisine çarpan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı feci kazanın yaşandığı o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. (HA-
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