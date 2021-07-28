Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
DÜZCE - Yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DÜZCE - Yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı

DÜZCE - Yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı

- Ağacın devrilme anına ait güvenlik kamerası görüntüsü - Ağacın devrildiği alanın havadan drone ile görüntülenmesi - Ekiplerin çalışması - Bölgede iş yeri bulunan esnaf Tuğrul Tunç'un konuşması Düzce 'de yayaların caddeye devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdıDÜZCE (AA) - Düzce 'de yayaların caddeye devrilen ıhlamur ağacının altında kalmaktan son anda kaçıp kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kent Park'taki yaklaşık 1 asırlık ıhlamur ağacı, bir anda caddeye devrildi.Bu sırada yolda yürüyen yayalar, son anda kaçarak ağacın altında kalmaktan kurtuldu.Yaklaşık 1 saat araç ve yaya trafiğine kapanan cadde, Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Ağacın devrilme anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, ağacın gürültüyle yola devrilmesi, bu sırada caddede yürüyen insanların kaçışması yer alıyor.Bölgede iş yeri bulunan esnaf Tuğrul Tunç, ağacın büyük gürültüyle yola devrildiğini belirterek, "Vatandaşlar kaçışmaya başladı.
Büyük panik yaşandı. Allah'a şükretmek lazım, altında kimse kalmadı." dedi.

Gürültü Kamera Güvenlik Kamerası Kaçış Yaya Trafiği 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı