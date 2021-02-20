DÜZCE - Tırın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
- Olay yerinden detaylar - Kazada ağır yaralanan kişinin ambulansa alınması - Kazaya karışan tır ve bisikletten detaylarDÜZCE (AA) - Düzce 'de yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Atilla P. yönetimindeki 81 AJ 405 plakalı tır, D - 655 Düzce - Zonguldak - Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde bisikletiyle yolun karşıya geçmeye çalışan Mehmet Özcan'a (75) çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özcan, kaza yerine gelen sağlık ekibince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Özcan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Tır sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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