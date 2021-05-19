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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Düz kontak yapıp çalıştırdığı elektrikli bisikleti çalmaktan vazgeçti

Düz kontak yapıp çalıştırdığı elektrikli bisikleti çalmaktan vazgeçti

- Şahsın elektrikli bisiklete düz kontak yapması

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız 

-- Şahsın elektrikli bisikleti tekrardan yerine park etmesi
-- Şahsın motosiklet çalma anı
-- Genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE )- Osmaniye’de elektrikli bisikleti çalmak isteyen bir motosikleti ise çalan hırsızlık şüphelisi önce kameraya ardından polise yakalandı OSMANİYE

- Osmaniye’de bir binanın otoparkında park halindeki elektrikli bisikleti düz kontak yapıp çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi şahıs otoparkın kapısının kapandığını görünce bisikleti çalmaktan vazgeçti. Edinilen bilgiye göre olay Yediocak Mahallesi Şehit Piyade Çavuş Savaş Gürlek Sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir binanın otoparkına giren zanlı buradaki elektrikli bisikleti çalmak istedi. Ancak çıkan sesler üzerine vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde otoparka gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir şahsın park halindeki elektrikli bisikleti düz kontak yapıp çalıştırdıktan sonra otoparkın kapısının kapandığını bunun üzerine şahsın bisikleti tekrardan park ettiği belirlendi. Bu durumu gören ekipler, ardından şahsın kimliğini tespit etti. Şüpheli şahsın daha önceden çok sayıda kaydı olan 17 yaşındaki Ö.M.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından şahsı kısa süre içerisinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan aynı şahsın Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde bulunan bir evin bahçesinden keşif yaptıktan sonra park halindeki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. (SKY-
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