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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Duyarlı zabıtaya ödül

Duyarlı zabıtaya ödül

Duyarlı zabıta ödüllendirildi

Belediye Başkanı Mahalle Bakkalı Zabıta Memuru Son Kullanma Tarihi Zabıta 

-Zabıtaya ödül verilmesi
-Zabıta memurunun çocuklara istediği ürünleri alması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünlerden isteyen çocukların isteklerini mahalle bakkalından karşılayan zabıta memuru, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde zabıta ekipleri, bir iş yerine gerçekleştirdiği denetimde son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü ele geçirmişti. Ele geçirilen ürünleri zabıta ekiplerinden isteyen çocukların isteğini, onları mahalle bakkalına götürerek karşılayan zabıta memuru İsmail Göz, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından ödüllendirildi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, zabıta memuru Göz'ü kutlayarak, herkese örnek bir davranış sergilediği için kendisine teşekkür etti.
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