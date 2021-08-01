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Duvardan düşen üniversiteli kızın yardımına ambulans helikopter yetişti
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Duvardan düşen üniversiteli kızın yardımına ambulans helikopter yetişti

Duvardan düşen üniversiteli kızın yardımına ambulans helikopter yetişti

Ambulans helikopterin havada görüntüsü

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-Piste inişi
-Yaralı genç kızın helikopterden alınması
-Sedyeye konulması
-Sedye ila kara ambulansına taşınması
-Kara ambulansının hastaneye gidişi
-Araştırma hastanesi dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da duvardan düşerek yaralanan üniversite öğrencisi genç kız ambulans helikopterle hastaneye sevk sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da bir üniversitede psikoloji bölümü öğrencisi olan 20 yaşındaki Ayşenur E., memleketi Samsun'un Terme ilçesinde evinin yanındaki yol kenarındaki yaklaşık 1.5 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden sırt üstü yere düştü. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan ve belinde kırık olduğu tespit edilen genç kızın Samsun'a sevkine karar verildi.
Samsun'dan kalkan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Terme ilçesine giderek Ayşenur E.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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